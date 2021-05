Essonne : les vide-greniers se déconfinent enfin !

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 27 mai, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à fin août (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de la semaine…

Bouville

 Vide-greniers Samedi 29 et dimanche 30 mai à la base de loisirs.

Breuillet

 Vide-greniers Dimanche 30 mai au club Port Sud.

Champcueil

 Vide-greniers Dimanche 30 mai sur le parvis du collège Olympe de Gouges.

Le Coudray-Montceaux

 Vide-greniers Dimanche 30 mai de 8h à 18h Place des Grès.

Morangis

 Vide-greniers Dimanche 30 mai à la MJC Relief.

Villiers-le-Bâcle

 Vide-greniers Dimanche 30 mai sur le parking de la Maison pour tous.