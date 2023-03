Essonne : l’Etampois Denis Ferré décortique la démocratie française dans son livre

L’Etampois Denis Ferré a écrit un livre sur l’exercice du pouvoir dans la démocratie française de Danton à Macron. Il sera en dédicace à la librairie Les Echappées ce samedi 25 mars à Etampes.

De la Révolution au 49-3, le livre de Denis Ferré qui vient de paraître en février dernier, entre directement en résonnance avec l’actualité du moment à l’heure où le gouvernement a utilisé cette procédure, prévue par la constitution de la Ve République pour faire passer sa réforme des retraites.

Attention cependant, il ne s’agit pas d’un livre sur l’actualité, mais d’un livre qui parle de l’histoire de notre démocratie, de la Ire République à la constitution de 1958, en évoquant les évolutions, les crises et tous les événements qui ont marqué l’histoire et fait que, la démocratie française, aussi imparfaite qu’elle soit, reste encore le meilleur régime que l’on puisse avoir.

«Mon objectif ? ce n’était pas d’écrire un livre de chercheur, mais un livre de vulgarisateur destiné au citoyen éclairé », confie Denis Ferré. Cet agrégé d’histoire et diplomé en sciences politiques s’il enseigne aujourd’hui pour la New York University à Paris, enseigne aussi pour des lycéens. C’est donc un rôle de pédagogue qu’il endosse au fil des pages et des épisodes de l’histoire de France de la fin de l’Ancien régime monarchique à l’Union européenne aujourd’hui.

Le livre se décline en deux parties avec l’histoire mouvementée de la construction démocratique française, puis le paysage démocratique en France aujourd’hui. Plus proche de nous, ce dernier pourra être mis en regard de ce qu’on appelle « la crise démocratique » que l’on vit depuis plusieurs années et qui se renforce. Denis Ferré rappelle que, «la démocratie est toujours instable, il n’y a pas de démocratie pure », mais un système qu’il convient sans cesse d’adapter.

De là à répondre aux aspirations d’une démocratie plus directe souvent appelée des vœux des opposants aux différents exécutifs, il y a un grand pas. Denis Ferré rappelle le danger de récupération populiste avec pour conséquence un possible recul des libertés. L’auteur renvoie au péril de la tyrannie du peuple et au despostisme démocratique que percevait déjà Alexis de Tocqueville au XIXe siècle.

La rupture vient que dans notre démocratie représentative, le peuple ne se sent pas ou mal représenté. L’auteur voit une rupture s’opérer en France à partir de 1983 et le tournant, silencieux, de la rigueur opérée sous la présidence de François Mitterrand. La fin des idéologies et l’absence de vision sur une véritable alternance politique n’ont eu de cesse depuis de renforcer cette rupture.

• La démocratie française, de la Révolution au 49-3 est disponible aux éditions Eyrolles. Denis Ferré sera en dédicace ce samedi 25 mars à partir de 15h à la librairie Les Echappées, 14 rue de la Juiverie, à Etampes.