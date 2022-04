Essonne : « Made in USA » à Viry-Chatillon

Exposition organisée du samedi 9 avril au 7 mai dans la Grande galerie de l’espace culturel Condorcet, 21, rue Maurice-Sabatier, en partenariat avec le musée français de la photographie. Cette exposition présente également les œuvres de photographes contemporains. Vernissage le vendredi 8 avril à 19h en présence des artistes Philippe Béasse, Xavier Blondeau, Claudine Cochet, Jean-Pierre Coston et Robert Desgroppes. Les mardis et vendredis de 16h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 12h30 – 14h à 18h.