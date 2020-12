Samedi 12 et dimanche 13 décembre, bien sûr dans le respect des règles sanitaires en vigueur avec port du masque obligatoire dès 11 ans et sens unique de circulation, le marché de Noël de la commune pourra se dérouler en centre-bourg et proposera, outre la présence de nombreux exposants, vente de sapins, espace Père Noël, village des lutins et grand feu d’artifice le soir au parc Saint-Nicolas.