Essonne : marché des potiers à Dourdan

Après une longue attente et l’accord de la mairie et de la Préfecture, le marché de potiers de Dourdan pourra se tenir les 27 et 28 juin prochains, de 10h à 19h dans le parc Lejars-Rouillon.

30 potiers venus de la France entière présenteront leurs créations et leurs différentes techniques : faïence, porcelaine, grès, raku…

Pour cette édition un peu spéciale, il n’y aura que la partie exposition-vente. Il n’y aura ni les habituelles animations pour les enfants, ni démonstrations. Il n’y aura pas non plus de vernissage. Toutes les mesures de distanciation, d’hygiène et sécurité seront prises. Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs.