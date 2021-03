Essonne : Nouveau cycle de conférences sur l’art à l’Espace Déclic d’Etampes

Le Studio Déclic, en partenariat avec l’association culturelle Préfigurations, a démarré en janvier un cycle de conférences sur l’art qui est l’occasion de réunir amateurs et praticiens, en premier lieu via Zoom et dès la stabilisation des conditions sanitaires, également en présenciel dans la nouvelle galerie aménagée au sein du studio Déclic à Etampes, dédiée aux expositions d’art, aux workshops et aux conférences.

Accessibles à tous, ces conférences sont signées Franck Senaud qui, à travers sa vision de l’histoire de l’art et son analyse pertinente et décalée, invite à découvrir, approfondir et partager une lecture d’images active et gourmande.

Après les deux premières conférences (« La photographie, de la réalité vers l’art » et « L’invention du paysage patrimoine »), c’est « Nadar invente le portrait photographique » qui vous est proposée ce samedi 20 mars à 18h sur Zoom.

Journaliste puis caricaturiste réputé commençant un panthéon des hommes illustres, son sens de la composition et de l’éclairage en fait, dès 1854, le premier photographe portraitiste. Disons même le premier de ceux qui font voir la photographie comme un art en soi.