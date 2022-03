Essonne : nouvelle année artistique à Chamarande !

Je suis un animal !

Tel sera le thème de la nouvelle année artistique du Domaine départemental de Chamarande, placée sous le signe de l’animal de mars 2022 à février 2023.

Depuis 2001, le Domaine départemental de Chamarande fait dialoguer l’histoire et le contemporain, le vivant, la création, l’art et la nature. En 2022, il aborde une autre facette de la relation entre la culture et la nature, en consacrant son programme d’expositions aux phénomènes de glissements et de passages entre les mondes humains et les mondes animaux. Intitulé « Je suis un animal », ce programme se déclinera de mars 2022 à février 2023 en expositions personnelles et collectives d’artistes invités et présentés dans les murs, au château et dans l’orangerie du Domaine, ainsi que sur tout le territoire essonnien.

Cette saison sera marquée par trois temps forts :

Devenir [un autre] animal

Du 26 mars au 18 septembre, exposition collective à découvrir dans les espaces d’exposition du château. Artistes invités : Katia Bourdarel, Odonchimeg Davaadorj, Edi Dubien, Charles Fréger, Delphine Gigoux-Martin, Benoit Huot, La « S » Grand atelier (Pascal Cornelis, Laura Delvaux, Barbara Massart, Anaïd Ferté), Julien Salaud, Nicolas Tubéry.

Odonchimeg Davaadorj

Du 4 juin au 18 septembre, installation présentée à l’orangerie du Domaine départemental de Chamarande

Art Orienté Objet

Du 15 octobre 2022 au 12 février 2023, exposition personnelle dans les espaces du château

Du 15 octobre 2022 au 8 janvier 2023, exposition collective à l’orangerie sous le commissariat d’Art Orienté Objet.