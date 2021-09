Essonne : Nouvelle exposition au Domaine de Chamarande

Du 25 septembre au 5 janvier, à l’occasion de l’exposition intitulée « Filiations », le domaine départemental de Chamarande consacre l’ensemble de ses espaces d’exposition à l’œuvre plurielle de l’artiste Michel Nedjar et au basculement qu’il connaît au milieu des années 2000 entre une première période, sombre et chthonienne, et une seconde période, plus lumineuse voire solaire. Depuis près de cinquante ans, cet artiste hors catégorie évolue sur le fil, celui qui marque la lisière entre l’art dit « brut » et celui dit « contemporain ». Les expositions au château et à l’orangerie sont ouvertes en septembre-octobre du mercredi au dimanche de 13h à 18h et de novembre à janvier les mercredi, samedi, dimanche de 13h à 17h.