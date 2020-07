A l’occasion de la publication de leur dernier livre, l’association « Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs » (LAMGE) présentera l’exposition « Oncy-sur-Ecole, parcours à travers le temps » du 19 septembre au 4 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Lantara d’Oncy-sur-Ecole. Des cartes postales, un bloc de 4 timbres et un cachet philatélique commémoratifs seront également proposés aux visiteurs.