Essonne : Opération SOS crapauds à Ormoy-la-Rivière

La saison de ponte des crapauds approche et, une fois de plus, ceux d’Ormoy-la-Rivière vont avoir besoin de vous pour rejoindre leurs mares en toute sécurité.

Comme l’an passé, le collectif « SOS crapauds » a prévu d’installer un dispositif pour les récupérer avant qu’ils se retrouvent sur la route et les faire traverser en toute sécurité. Le chantier est co-organisé avec le Conseil général de l’Essonne qui apporte logistique, communication, matériels et repas de midi.

L’installation de ce dispositif représente un gros chantier et nécessite plusieurs dizaines de bénévoles.

L’installation des dispositifs « aller » et « retour » est prévue le samedi 25 janvier de 9h30 à 17h. Rendez-vous devant la mairie d’Ormoy-la-Rivière ! Ensuite, à partir du 27 janvier, deux personnes devront être présentes chaque matin pour « faire traverser » les crapauds.

• Inscription par mail : nom, prénom et coordonnées à l’adresse [email protected]