Essonne : Osez le vélo à Milly-la-Forêt

L’association Voie Douce Milly vous donne rendez-vous samedi 29 mai de 10h à 18h sous la halle du marché. Au programme, trois randonnées, handicycle (départ 10h30), rando découverte de 12 km de la future voie douce entre Milly et Fontainebleau (départ 14h30) et rando famille (départ 17h), un dépann’vélo avec l’association ATA de Dannemois, une bourse aux vélos (dépôt des vélos de 8h30 à 10h sous la halle), une exposition de vélos anciens proposée par le musée du vélo de Morêt-sur-Loing, un vélo-smoothie et la présence de nombreuses associations en lien avec le vélo.

• Inscription pour la randonnée handicycle

sur essonne.ffvelo.fr/osez-le-velo-a-milly/

ou au 06.85.24.67.89.