Essonne : Ouverture de la pêche au brochet ce samedi

La pêche du brochet en 2e catégorie ouvre le samedi 24 avril avec des conditions de déplacements assouplies.

Sa puissance et sa combativité légendaires font du brochet l’un des carnassiers les plus recherchés, réputé donner sérieusement du fil à retordre aux pêcheurs ! Est arrivé le moment tant attendu de l’ouverture de sa quête en 2e catégorie. Alors tous à la pêche !

D’autant que grâce à un travail de longue haleine auprès des pouvoirs publics, la FNPF a obtenu, pour les pêcheurs de loisir, l’autorisation de rejoindre un site de pêche dans l’ensemble de leur département de résidence, ou jusqu’à 30 km dans un département voisin.

Même si gestes barrières, couvre-feu et attestations sont maintenus et si des spécificités locales peuvent exister, cette ouverture s’annonce donc sous d’heureux auspices, qui ajoutés à l’arrivée du printemps et sa météo clémente, devraient en ravir plus d’un !

• N’oubliez pas de prendre ou renouveler votre carte de pêche sur https://www.cartedepeche.fr/