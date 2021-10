Essonne : Participez au 28e salon artistique d’automne de Janville-sur-Juine

Ce Salon d’automne est ouvert aux artistes confirmés mais aussi à des artistes débutants qui voudraient commencer à exposer. Toutes les disciplines peuvent être représentées : huile, gouache, aquarelle, sculpture, gravure, collages, photos… Avec ses prix du Jury, du Sénat, du Conseil général, de la Ville, du PNR et du Public, le Salon d’Automne de Janville-sur-Juine est l’un des plus « récompensés ».

Le salon sera ouvert aux visiteurs les week-ends des 20/21 et 27/28 novembre de 14h30 à 18h30 à la Maison des Associations, 69, Grande Rue.

Date limite d’inscription le lundi 8 novembre.

• Pour exposer : renseignements et inscription au 01.60.82.24.40 ou 06.86.78.90.58.