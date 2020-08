Essonne : Passez la Nuit des étoiles à Breuillet

Comme tous les ans, le Club d’Astronomie de Breuillet vous invite à venir fêter les étoiles le vendredi 7 août au Club-House de Port Sud à partir de 22h.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous : petits, grands, jeunes et vieux… Cette année, avec les restrictions dues au Covid-19, un télescope sera installé muni d’un capteur d’image qui transmettra cette dernière à un vidéo projecteur qui, lui, enverra l’image sur un grand écran !

Donc, le vendredi 7 août, vous pourrez voir : le Triangle de l’été : Vega de la Lyre, Altaïr de l’Aigle et Deneb du Cygne ainsi que les planètes : Mars, Jupiter et Saturne. Mais également voir à l’œil nu les étoiles filantes en regardant vers le Nord-Est, l’essaim des Perséides, appelées ainsi car elles semblent venir de Persée. Dans la Mythologie Provençale la vue d’une étoile filante indiquait qu’une âme entrait au Paradis… ou rappelait également la mort de saint Laurent, estimée au 10 août 258. Les étoiles filantes étant alors appelées : « Les larmes de saint Laurent »…