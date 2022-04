Essonne : Regards sur la mode à Lisses

Cette exposition proposera différentes œuvres sur la mode, différents regards par différents artistes et créateurs de vêtements : des tableaux de Brigitte Mathé (MBL), Christine Bertrand-Fever et Pascalle Gillo, détournements graphiques de B.A.D. and Proud, photographies de mode de M.k, vêtements créés par des stylistes du territoire : lamlou , Sabrina Gamba et d’autres créateurs du Fab’art de Grigny,

Sabrina Gamba créera spécialement pour l’exposition une robe en papier. Sans oublier des tenues réalisées par Norma Ciuffo et des vêtements brodés et photographies brodées par Cécile Masse.

Exposition du mardi 12 avril au jeudi 5 mai à la médiathèque Colette. Vernissage samedi 11 avril de 18h à 19h30 en présence des artistes.