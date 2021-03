Essonne : Rencontre & Dédicace à Milly-la-Forêt

Le samedi 20 mars sortira le 3e album de la trilogie : « les animaux du bord de l’eau », un livre Shana Photo Edition, illustré des magnifiques photos d’Aurélien Petit et Anne Cécile Monnier pour vous faire découvrir tout en poésie les animaux sur et sous la surface de la rivière.

A cette occasion, toute l’équipe de la médiathèque vous invite à venir rencontrer Pauline Métais pour une séance de dédicace, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Rendez-vous mercredi 24 mars de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Pauline Metais est une amoureuse de la Nature et des jolis mots, créatrice de livres, et raconteuse d’histoires pour petits et grands.

Ses trois albums : « Les Animaux des bois d’à côté de chez moi » (2019)️, « Les Oiseaux d’à côté de chez moi » (2020) et « Les animaux du bord de l’eau » (2021) invitent à la découverte et à la préservation des animaux sauvages d’à côté de chez vous. A la fois pédagogiques, ludiques et poétiques, ils conviennent à toutes les générations.