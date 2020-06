Essonne : Réouverture de la Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

La réouverture au public de la Maison Jean Cocteau et de son jardin a été annoncée le samedi 30 mai.

La Maison Jean Cocteau (jardin et rez-de-chaussée : grand salon et trois salles d’exposition) sera ouverte à compter du samedi 6 juin, tous les samedis et tous les dimanches, de 14h à 18h, jusqu’au 1er novembre 2020.

L’entrée sera gratuite pour tous jusqu’au 12 juillet 2020.

Transformée en musée, la maison comporte des pièces réelles de l’époque où Jean Cocteau y vivait, et propose aux visiteurs une plongée dans l’univers mythologique et baroque du poète.

Une nouvelle exposition temporaire (titre provisoire) Jean Cocteau. Dessins d’une vie (2). Du Centre Pompidou à Milly-la-Forêt, s’y tiendra du 11 juillet au 1er novembre 2020, grâce au prêt, pour la deuxième année consécutive, du Musée national d’art moderne (Centre Pompidou), d’œuvres issues de la dation des héritiers Dermit à l’Etat qui ont fait leur entrée dans la collection nationale en 2019.