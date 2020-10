Essonne : Reprise des conférences d’Etampes-Histoire

Etampes-Histoire reprend son cycle de conférences patronné par la CAESE. La prochaine intervention aura lieu le samedi 17 octobre, salle Saint-Antoine à 16h30. L’entrée est libre et gratuite dans la limite de 50 personnes. Toutes les précautions nécessaires vu la situation sanitaire seront prises.

Nous accueillerons Joris Lipsch, architecte du Patrimoine, qui assura cette conférence en lieu et place de celle initialement prévue de Jacques Gélis. Dans le cadre des ateliers sur site, projet fondamental de la deuxième année de la formation « Architecture et Patrimoine » de l’Ecole de Chaillot à Paris, un groupe de neuf étudiants-architectes a travaillé en 2018 sur l’église Saint-Aignan à Chalou. Cette église, surplombant la vallée de la Chalouette et l’étang de Moulineux date du XIIe siècle et faisait partie d’une Commanderie Templière de grande importance.

Joris Lipsch rendra compte au nom de ses condisciples (Laurent Brière, Silvia Capobianco, Marie Dastarac, Lucie Duc-Dodon, Christophe Gicquel et Danièle Rocco) des recherches effectuées qui s’articulent autour de trois axes : importance de cette église et de la Commanderie pour l’évolution du bourg de Chalou et de ses alentours, hypothèses sur l’évolution de cet édifice de sa fondation à nos jours, analyse des anomalies structurelles et projet de consolidation et de rénovation du bâtiment.

Suite aux interventions en 2019 de Clémence de Sorbier et Sébastien Clément sur la ferme de Villesauvage ainsi que de Paul-Alexandre Lemaire sur l’église Saint-Martin d’Etampes, Etampes-Histoire entend ainsi donner accès à un public plus large aux résultats des travaux réalisés par ces étudiants-architectes de l’École de Chaillot qui apportent beaucoup d’éléments nouveaux à la connaissance du patrimoine du pays d’Etampes.