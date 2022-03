Essonne : Salon artistique de printemps de Dourdan

Le 36e Salon de Printemps de Dourdan, organisé par la Société artistique de Dourdan, ouvrira ses portes du 19 au 27 mars au Centre culturel René Cassin.

La SAD, association créée en 1986, propose des cours de peinture dessin, arts créatifs, sculpture et gravure adaptés au niveau de chacun et pour tout public. Elle organise également, en partenariat avec la Municipalité le Salon de Printemps, évènement annuel regroupant des artistes régionaux et nationaux (peintres et sculpteurs)

Cette année les invités d’honneur sont : Peinture, Eric Bari, Sculpture, Sylvie du Plessis.

Du lundi au vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Vernissage et remise des prix samedi 19 mars à 18h.