Essonne : Séance dédicace à Yerres

« Prévenir des maladies neurodégénératives grâce aux huiles essentielles », tel est le titre de l’ouvrage de Rémy Le Jeune, résidant à Yerres, paru le 12 octobre aux éditions Quintessence.

Cet ouvrage traite de la prise en charge, grâce aux huiles essentielles, de causes non connues par le grand public des principales maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques.

Enrichi par des tableaux de synthèse, 20 formules d’aromathérapie raisonnée et un répertoire de 60 huiles essentielles avec une description approfondie des principaux composants aromatiques, l’auteur donne les informations nécessaires à la pratique d’une aromathérapie rigoureuse.

Diplômé de la Faculté de médecine Paris XIII en Phytothérapie & Aromathérapie, Remy Le Jeune enseigne depuis plus de vingt ans, auprès d’écoles spécialisées en Environnement, Aménagement paysager, et Naturopathie. Il intervient également auprès de professionnels de Santé – en ville ou à l’hôpital (médecins, pharmaciens…), et auprès de professionnels de la Nature

Rémy Le Jeune présentera son nouveau titre, le samedi 16 octobre à la librairie Le pain de quatre Livres située à Yerres.