Essonne : Second Festival RencART 2020 à Chamarande

Fort du succès de la première édition en 2018, le Département de l’Essonne renouvelle l’opération RencART, mêlant spectacles vivants et arts plastiques, au Domaine départemental de Chamarande, jusqu’au 20 décembre. L’objectif de cette formule sur plusieurs mois est triple : offrir un espace d’expression à la scène artistique essonnienne, soutenir le monde de la culture et tenir compte des contraintes imposées par la crise sanitaire pour les visiteurs.

Cette année le festival RencART propose des spectacles gratuits tous les week-ends, sous la forme de cartes blanches données aux structures culturelles du territoire. A l’exception des 17 et 18 décembre, les spectacles auront lieu dans la salle de l’Orangerie, dans la salle de la Tour de la grue jaune et dans un salon du château. Réservation préalable obligatoire.



Les spectacles

 25 octobre, propositions de spectacles pour le jeune public par des compagnies essonniennes ;

 1er novembre, carte blanche à Animakt – Fabrique vivante d’arts, de liens et de culture, de Saulx-les-Chartreux ;

 8 novembre, carte blanche au festival Sinon / oui du Collectif pour la culture en Essonne ;

 14 novembre, carte blanche à la Scène nationale de l’Essonne Agora – Desnos ;

 21 novembre, carte blanche à l’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge ;

 21 et 22 novembre, carte blanche aux artisans d’art essonniens ;

 28 novembre, propositions de spectacles tous publics par des compagnies essonniennes;

 29 novembre, carte blanche au TAG (Théâtre À Grigny) ;

 6 décembre, carte blanche à La Lisière – Lieu de création pour les arts de la rue et dans l’espace public, de Bruyères-le-Châtel ;

 13 décembre, propositions de spectacles pour le jeune public par des compagnies essonniennes ;

 17 et 18 décembre, le festival RencART se déplace au Théâtre de Longjumeau pour programmer des compagnies essonniennes.

Pendant le festival, le château de Chamarande accueillera également les œuvres de 52 artistes plasticiens essonniens. Ces expositions, organisées en quatre sessions, seront visibles les mercredis, samedis et dimanches de 13h à 17h (entrée libre et gratuite).

Les artistes plasticiens accueillis

 Du 21 octobre au 1er novembre : Sylvie Alves-Pereira, Caroline Audry, Isabelle Bedel, Daniel Berkovitch, Eric Bonnot, Xavier Boully, Bernard Jacques Brisson, Claudy Desserey, Jean-Paul Hebrard, Catherine Jullien, Caroline Kennerson, Paul Lazzarotto, Anne-Marie Menudier, Adda, Taka Mizukami, Delphine Terrand, Emmanuel Tissandier.

 Du 4 novembre au 15 novembre : Quat’sous, Karine Bouleau, Patricia Cabillon, Gilles Chabrerie, Isabelle Cransac, Devika (Delphine Pautre), Antoine Dubroux, Christophe Dumont, Joël Giraud, Karine Langevin KJL, MDN, Alexandre Meyer, Kim Quach, Tirex, Toto sculpteur, Vitalino, Xine Peres.

 Du 25 novembre au 6 décembre : Corinne Cesca, Franck Claudon, Christiane Contri, Aude.C, Boombast, Gérard Hascoët, Brigitte Heyman Materne, Quentin Kheyap, Pellè, Anmarie Leon, Malo, MBL, Fulvia Nicolini, Aline Orain, Catherine Pezaire, PYV, Marcel Soyez, Andrea Vamos.

 Du 12 décembre au 20 décembre : Carte blanche à Marielle Spalony.

• Plus d’informations sur

http://chamarande.essonne.fr/festival-rencart-2-programme-17-oct-20-dec-2020/