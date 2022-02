Essonne : Serafim Marquès expose à Milly-la-Forêt

Jusqu’au 6 avril, l’espace culturel Paul-Bédu accueille les créations de « C.RAF » qui touche aussi bien à la peinture acrylique, au posca qu’à l’encre de Chine et utilise tout autant des pochoirs et des bombes aérosols chères au milieu urbain, de manière spontanée. Sa créativité s’est donc nourrie au fil du temps à l’aide de diverses techniques et savoir-faire dans lesquels sa peinture contemporaine à su trouver tout son essor.

Artiste d’origine Portugaise, autodidacte, né en 1973, mêlant dans ses peintures différentes techniques apprises au gré de nombreuses rencontres artistiques et de collaborations dans le milieu de l’art. En découle une touche artistique faite de lignes et de couleurs chaudes. Un travail minutieux où la réalisation d’une œuvre se veut toujours longuement portée chez l’artiste.