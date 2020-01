Essonne, terre d’artistes

Peinture, photographie, sculpture… l’Essonne connaît une intense activité artistique et créative et les occasions ne manquent pas pour découvrir des artistes de tous horizons, locaux ainsi que de grands noms de l’art. Sans oublier les concours….

Retrouvez les nombreuses expositions et tous les salons organisés dans le département, les dates de vernissage,

les horaires… dans nos éditions papier et numérique chaque semaine.

A découvrir jusqu’à fin février….

Découvrez Narcisse Berchère à Etampes

Le Musée intercommunal d’Etampes célèbre cette année le bicentenaire de la naissance du peintre Narcisse Berchère (1819-1891), figure majeure de ses collections. Après une première partie consacrée à l’orientalisme dans sa peinture, le Musée en propose une deuxième « Narcisse Berchère, l’aquarelliste » à découvrir jusqu’au 23 février. Après l’orientalisme, ce deuxième volet rassemble les vues que Berchère a réalisées à la fin de sa vie à Etampes entre 1875 et 1888. En 1889, il donnait au musée un ensemble composé de trois albums de 125 planches intitulé « Etampes et ses environs ».

Arpajon

 La couleur, science, art et nature Exposition jusqu’au 31 mars à la bibliothèque.

Ballancourt-sur-Essonne

 Le programme en février du Musée Français de la Photographie Les ateliers du dimanche de 14h30 à 16h30 : dimanche 9 février « Voir la vie en bleu » avec les cyanotypes (dès 10 ans, sur inscription). Des visites guidées de l’exposition sont proposées sur inscription.

Bièvres

 Le Vietnam en photos Jusqu’au vendredi 31 janvier à la médiathèque, Marie-Louise Bernard, membre de l’association Bièvres-Images, experte en photo nature et paysage, nous emmène à la découverte du Vietnam.

 Exposition Jusqu’au 9 février, le Photoclub Paris Val-de-Bièvre propose une exposition sur le thème de l’eau, les samedis et dimanches, de 16h à 19h, à la Maison des Photographes et de l’Image.

Boigneville

 Exposition de photographies Jusqu’au 31 janvier, venez découvrir l’exposition de photographies de Soulane dans la Boutique de Boigneville (place de l’Eglise).

Boissy-sous-Saint-Yon

 Les jardins de nos grands-pères Exposition proposée par l’association Collection Passion Etampes jusqu’au 2 février de 14h à 18h à la Grange aux Anneaux (le week-end de 10h à 18h).

Brétigny-sur-Orge

 Tit for tat Exposition jusqu’au 14 mars au CAC Brétigny.

 Le monde contrasté de Frédéric Marais Exposition jusqu’au 1er février à la médiathèque.

 The Weavers Exposition de Xavier Antin, jusqu’au 7 mars au Centre d’art contemporain. Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h.

Brunoy

 Exposition La Maison des arts laisse carte blanche au club photo de Brunoy jusqu’au 1er février.

 Les années 1910-1920 Conférence le dimanche 2 février à 15h au musée numérique sur l’art dans les années 1910-1920 et plus précisément sur l’Expressionnisme en Europe du Nord et à Vienne : Ensor, Munch, Der Blaue Reiter, Die Brucke, Schiele,Klimt.

 Les belles demeures de Jacques Chamaillard Exposition du 5 février au 8 mars au musée Robert Dubois-Corneau. Vernissage vendredi 7 février à 19h. Le musée sera exceptionnellement ouvert les 8 et 9 février ainsi que les 1er, 7 et 8 mars.

Bures-sur-Yvette

 AfricaBures 2020 Exposition jusqu’au 7 février dans le hall du centre culturel Marcel-Pagnol.

Corbeil-Essonnes

 Fanfreluches et pacotilles Exposition d’art textile par Frédérique Declercq qui présente son travail autour du tissu, de la culture et de la récupération jusqu’au 7 février à la MJC Fernand-Léger. Gratuit.

 Noir et blanc, intimité et ouverture Jusqu’au 22 février, la galerie municipale d’art accueille une exposition collective.

Crosne

 Lusotopia Exposition de peintures et sculptures jusqu’au 2 février à la boutique éphémère (1, place Boileau).

Dannemois

 Jean-Claude Delaigle expose Découvrez ce peintre du jeu, du mouvement, de la vie, chantre des couleurs… les samedi 8 et dimanche 9 février de 10h à 18h à la Maison de la culture.

Draveil

 Regard sur l’architecture Exposition au château de Villiers du samedi 1er au dimanche 9 février de 15h à 18h.

Etampes

 Correspondances Corinne Hennequin expose jusqu’au 4 février à l’hôtel Anne de Pisseleu. Venez découvrir cette artiste aux multiples talents : animaux, trompe-l’œil, art asiatique…

 Color’et vous Lauréate du salon d’art d’Etampes en 2018, Marie-Christine Normand expose ses œuvres colorées et pleine de vie du 13 février au 3 mars à l’hôtel Anne de Pisseleu.

Igny

 Muriel Cayet expose Jusqu’au 8 février, venez découvrir les peintures de Muriel Cayet au centre Isidora-Duncan.

Juvisy-sur-Orge

 Turf Exposition par la peintre Regine Kolle, jusqu’au 15 février à l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert. Autour de l’exposition, seront proposés : un atelier Lamb’Art le samedi 1er février sur inscription ; une projection-conférence « La narration en peinture » le mardi 4 février ; un café-visite le jeudi 6 février.

 Atelier gravure Proposé par l’école d’art de l’espace d’art contemporain Camille-Lambert tous les samedis de 15h à 18h, il vous invite à découvrir diverses techniques telles que la linogravure, le monotype, la taille douce et d’autres expérimentations.

Le Plessis-Pâté

 Exposition Une partie de la collection « Entre Donso » sera exposée à La Grange, du 31 janvier au 9 février. Dans le cadre de l’EM Fest. Entrée libre.

Les Molières

 Exposition Jusqu’au 8 février à la médiathèque, vous pouvez découvrir une exposition sur la préhistoire.

 Carte blanche à Hélène Pouzoullic Exposition les 1er, de 10h à 12h et de 14h à 16h, et 2 février de 14h à 19h à la salle d’exposition de l’Espace culturel et associatif.

Longjumeau

 Visite du Musée du docteur Cathelin Proposée par Destination Paris-Saclay le mercredi 5 février à 10h (durée 1h30). Longjumeau possède un musée qui présente une collection d’histoire et d’archéologie locale. Depuis 1997, le musée municipal accueille également les résultats des fouilles archéologiques, entreprises depuis plus de trente ans. Tarif 5€. Réservation obligatoire.

Marolles-en-Hurepoix

 Correspondances Exposition avec Emmanuel Deloges et Xavier Renard jusqu’au samedi 21 mars à la médiathèque Jean-Fargès. L’un écrit, l’autre peint… Une idée chemine… les mots, les images portent sens…

Méréville

 MERCI Exposition artistique d’Anne-Camille Hubrecht, artiste peintre mérévilloise, jusqu’au 23 février au centre culturel. Plongez dans son univers où l’expressionnisme et la figuration lyrique rencontrent le street art.

Milly-la-Forêt

 La Terre, ce paradis : beauté révélée d’une nature sauvage Exposition photographique d’Aurélien Petit avec la participation de Sabine Bernert et Anne-Cécile Monnier du collectif « Géniale Nature » jusqu’au samedi 29 février à l’espace culturel Paul-Bédu (du mercredi au dimanche de 14h à17h). L’exposition sera accompagnée de deux conférences : « Rencontres au cœur de nos eaux douces », le vendredi 31 janvier à 20h, accompagnée d’une projection d’un film, animée par Anne-Cécile Monnier, responsable de l’association Reflets d’eau douce, membre du Collectif Géniale Nature, biologiste, plongeuse, photographe subaquatique, et « A la découverte de la planète et du métier de photographe animalier », accompagnée d’une projection du film « 20 ans d’émerveillement du Parc Naturel Régional du Gâtinais » réalisé pour le PNR du Gâtinais français, animée par Aurélien Petit, le vendredi 28 février à 20h.

 Au Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Suite à la nouvelle édition de son concours de photographies, le CNPMAI organise une exposition de 12 photographies grand format. L’exposition comprend uniquement des photographies prises dans les jardins, sur le thème « Plantes et insectes » et sera affichée tout au long de la saison 2020.

Montgeron

 Exposition Jusqu’au 1er février au Carré d’art, découvrez les œuvres de la jeune artiste montgeronnaise Alicia Zaton.

 Exposition Jusqu’au 5 février, la Médiathèque du Carré d’Art accueille l’exposition « L’océan : un colosse aux pieds d’argile ». Tout public, entrée libre.

Ollainville

 Les peintures de Patricia Cabillon Exposition du mardi 4 au samedi 29 février à la Maison pour tous : aquarelle, acrylique, huile…

 Léa, pastelliste Exposition jusqu’au mercredi 5 février à la Maison pour tous.

Orsay

 Exposition Jusqu’au 12 février, l’exposition des peintres de l’Atelier du Lac continue à l’hôtel de ville, aux horaires habituels d’ouverture. Entrée libre.

Palaiseau

 Photoclubbing#13 La 13e édition du Photoclubbing met à l’honneur 6 photographes autour d’un programme éclectique : portraits, paysages, voyages… Jusqu’au 1er février dans le parc de l’hôtel de ville, au centre social Les Hautes Garennes, à l’espace 181 et à la MJC.

Saint-Arnoult-en-Yvelines (78)

 26e édition du Salon d’Art du Colombier Organisée par l’association Art’ Passion Arnolphien du 29 février au 8 mars. 76 exposants proposeront leurs œuvres autour de deux invités d’honneur : Hocine Ziani, peintre, et Nacéra Kainou, peintre des armées discipline sculpture. Vernissage le vendredi 28 février à 18h. Des démonstrations seront proposées pendant la semaine d’exposition par les artistes dans différentes disciplines (huile, pastel, aquarelle, sculpture (modelage et en taille directe).

Saint-Chéron

 Les visages du monde Exposition du samedi 1er au dimanche 23 février à l’écomusée des photos de Françoise Catrin qu’elle a rapportées de ses voyages à Bali, au Vietnam, au Pérou…

Saint-Germain-lès-Corbeil

 Et si la forêt m’était contée… Exposition de Laurence Danflous, jusqu’au 15 février à l’espace Victor-Hugo.

Saint-Michel-sur-Orge

 39e salon d’art Du mardi 4 au dimanche 9 février de 14h30 à 18h30 au centre culturel Baschet.

Vigneux-sur-Seine

 Exposition Jusqu’au 1er février, l’atelier Modelage/Céramique à destination des adultes vous présente ses œuvres à l’Ecole municipale d’arts plastiques. Il se consacre essentiellement au travail de la faïence. Entrée libre.

Villemoisson-sur-Orge

 Concours de loisirs créatifs L’association Les ateliers de Nicouline organise des concours de couture, de patch et de broderie les 21 et 22 mars. Pour participer, envoyer le bulletin d’inscription avant le 7 février. Tous les documents sont à télécharger sur le site www.nicouline.fr.

Viry-Chatillon

 Atelier photo Jusqu’au 8 février, la ville propose un focus sur l’art et les techniques du portrait. Les animations à la médiathèque sont encadrées par des photographes professionnels.

 Salon des artistes Castelvirois Jusqu’au 15 février à la Grande galerie, espace Condorcet. Entrée libre.