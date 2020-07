Essonne : Tournage ludique pour les jeunes d’Angerville

Dans le cadre du projet C’est Mon Patrimoine ! lancé par le ministère de la Culture, une visite historique d’Angerville suivie d’un atelier de tournage, est organisée pour les jeunes durant les mois de juillet et août. Cet événement, en lien avec l’association « Lumières des cinés « , est une belle occasion de mettre en valeur le patrimoine tout en permettant à ces jeunes de découvrir des monuments culturels.

L’historienne angervilloise Pierrette Dumenoir sera présente afin présenter aux jeunes Angervillois le château de Dommerville, l’église d’Angerville, ainsi que les vestiges des remparts et l’Hôtel de Ville. Ces visites se tiendront tous les samedis après-midi de 15 à 18h.

Les tournages se dérouleront les dimanche 26 juillet (à confirmer) à Angerville, château de Dommerville et dimanche 30 août à Angerville, séquence sortie d’une diligence et vitrine avec les automates.

• Plus d’infos sur https://lumieresdescines.com/