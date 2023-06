Essonne : trois jours de foire à Etampes ce week-end

L’événement organisé par la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne aura lieu du vendredi 9 au dimanche 11 juin à l’Ile de loisirs.

Au total, ce sont plus de 80 exposants qui seront présents au fil des allées de la Foire de l’Essonne verte. Voitures, fenêtres et volets, cuisines aménagées, chaudières, aménagement de la maison, pompe à chaleur, épicerie fine, nougat, vins, objets d’arts, vêtements et bijoux, il y aura du choix pour les visiteurs à la recherche des prix foire qui font du bien au porte-monnaie.

Mais la Foire de l’Essonne verte, c’est également le rendez-vous de la ruralité et des agriculteurs. Les agriculteurs et producteurs locaux feront découvrir au public toutes les facettes de leur métier. Une leçon de choses qui permettra d’aller au-delà des clichés et des idées reçus sur le métier d’agriculteurs. L’occasion peut-être aussi de faire naître des vocations avec, comme toujours, les tours en tracteur pour petits et aussi les grands. Il sera également possible de découvrir sur le stand les portraits aux vidéos des producteurs locaux qui nourrissent la vie toute l’année.

Des animations pour les enfants

L’événement accueillera également le concours officiel du meilleur croissant au beurre du département. Le jury départagera le dimanche, les boulangers participants autour de 3 catégories : chefs d’entreprise, salariés et apprentis.

Sur le stand de l’agglomération, il y aura des animations durant tout le week-end avec des ateliers archéologiques pour appréhender toute la richesse du patrimoine local en passant par des contes fantastiques et animés à l’aide d’un Kamishibaï et des séances de maquillage assurées par le service enfance et petite enfance de l’agglo. Un concert sera également donné le samedi à 15h par une classe du Conservatoire intercommunal.

La ville d’Etampes y sera également présente avec son stand qui rappellera fièrement que la ville reste belle à vivre, et belle à découvrir.

• Foire de l’Essonne verte à l’Ile de loisirs. Vendredi de 14h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 20h. Entrée libre.