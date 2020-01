Essonne : Un nouveau Samedi de l’Histoire à Etampes

Le cycle de conférences organisé en partenariat avec les Amis des Archives d’Etampes et de l’Essonne continue avec, cette semaine, le samedi 18 janvier, le père Frédéric Gatineau, président de la Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, qui portera un éclairage sur les communautés religieuses implantées à Étampes à la veille de la Révolution.

A la veille de la Révolution la ville Etampes comptait cinq églises paroissiales et une concentration exceptionnelle de maisons religieuses. La plus grande partie de ces bâtiments, parfois très anciens, sont aujourd’hui complètement disparus. Cette relative « invisibilité » risque de les faire oublier totalement. L’étude renouvelée des sources historiques locales permet de mieux appréhender la vie de ces couvents qui ont, eux aussi, contribué à façonner Etampes durant des siècles.

