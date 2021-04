Essonne : Un nouvel ouvrage pour Dannemois se raconte

L’association Dannemois se raconte présente son nouveau livre « La vallée de l’Ecole, ses moulins et leur histoire » qui permet de découvrir la vingtaine de moulins qui jalonnaient la rivière Ecole et ses affluents sous l’ancien régime et pendant une bonne partie du XIXe siècle, la vie des seigneurs et le dur travail de leurs meuniers à travers les siècles, de Milly-la-Forêt jusqu’à Ponthierry en passant par Moigny-sur-Ecole, Courances, Dannemois…

Aujourd’hui, les moulins ne sont plus en activité et sont devenus des propriétés privées. La meunerie traditionnelle a laissé la place à la minoterie moderne avec l’arrivée des manufactures, et l’introduction des évolutions techniques.

Ce livre de 170 pages en couleur sera édité début juin. Une souscription est ouverte jusqu’au 31 mai au prix de 25 euros, après cette date, il sera vendu 30 euros (frais d’expédition en sus selon la région).

• Vous pouvez adresser votre souscription par chèque à l’ordre de « Dannemois se raconte », 29, rue de la messe, 91490 Dannemois.