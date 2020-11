Essonne : Un pas de plus vers la découverte de l’histoire du domaine de Méréville

Essonne : Un pas de plus vers la découverte de l’histoire du...

Les Amis du Domaine de Méréville publient « Le parc de Méréville, promenades 1835 et 2020″.

En suivant les pas de Dusaut qui écrit, en 1835, un descriptif précis du jardin du marquis de Laborde, cette nouvelle édition le complète et l’actualise par des commentaires historiques, ainsi que de nombreuses illustrations, dont certaines inédites. Un plan détaillé permet de situer tous les points remarquables de la promenade. Même si les fabriques ont disparu, même si le parcours de l’eau et les végétaux sont bien éloignés de l’état du début du XIXe siècle, le texte de Dusaut est un guide pour le visiteur du XXIe siècle, pour peu qu’il laisse libre cours à son imagination.

Edition pocket souple, 80 pages, 77 illustrations. Edition Les Amis du Domaine de Méréville. Prix 10€.

• http://lesamisdudomainedemereville.fr