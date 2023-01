Essonne : un spectacle aux multiples récompenses vendredi soir à Marolles-en-Hurepoix

Le spectacle « Rien à dire » sera présenté au public ce vendredi 20 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Marolles-en-Hurepoix.

Un spectacle proposé dans le cadre du festival « Les Hivernales ». La compagnie présentera son spectacle à mi-chemin entre mime, clown et théâtre gestuel récompensé notamment du prix de de Circ Ciutat de Barcelona 2014 et du prix de Circ de Catalunya pour la meilleure mise en scène en 2014.

« De son pas léger et maladroit, Léandre nous fait visiter sa maison. Une porte et quatre meubles sur le plateau, une bâtisse étrange habitée par ce clown solitaire et attendrissant. Fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, pluie de parapluie, miroirs joueurs, lampes farouches, cette demeure abrite de nombreuses surprises. Un joli moment d’émotion, de douceur et de rire. Un spectacle généreux aussi burlesque que tendre »