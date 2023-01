Essonne : un spectacle clownesque et poétique dimanche à Lardy

Le public a rendez-vous avec Leandre Ribera ce dimanche dans la salle de spectacle René-Cassin ce week-end. Clown tout terrain, inspiré par le cinéma muet, le mime, le geste et l’absurde, offrira le spectacle intitulé « Rien à dire » représenté plus de 400 fois à travers le monde.

De son pas léger et maladroit, Léandre nous fait visiter sa maison. Une porte et quatre meubles sur le plateau, une bâtisse étrange habitée par ce clown solitaire et attendrissant. Fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, pluie de parapluie, miroirs joueurs, lampes farouches, cette demeure abrite de nombreuses surprises. Un joli moment d’émotion, de douceur et de rire. Un spectacle généreux aussi burlesque que tendre.

« Rien à Dire », c'est un espace entre l'optimisme et la nostalgie, entre l'empathie, la surprise et le rire. C'est le lieu où l'anodin devient sublime, d'où jaillit la beauté et la poésie. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer.