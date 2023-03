Essonne : une conférence sur Etienne Geoffroy Saint-Hilaire à Etampes

Geoffroy Saint-Hilaire, certainement un nom qui résonne auprès de nombreux Etampois et d’anciens élèves du lycée éponyme situé sur le plateau de Guinette. Mais, si son nom est toujours connu, aujourd’hui l’homme et le scientifique sont tombés dans l’oubli.

Un vide que va combler l’association Etampes Histoire grâce à une conférence de Jean-Marc Warembourg ce samedi 11 mars à 15h30 à la salle Saint-Antoine d’Etampes. La conférence s’intitule : « Un scientifique étampois et sa famille dans la région d’Étampes : Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772 -1844) ».

« Le jeune Étienne Geoffroy a bénéficié à Étampes d’un environnement familial qui a joué un rôle essentiel dans son orientation et sa carrière. Son père Jean-Gérard Geoffroy, procureur du bailliage d’Étampes, était un homme instruit et intégré dans ce qu’on pourrait appeler l’élite intellectuelle étampoise ; il s’est préoccupé de donner une bonne instruction et des moyens de subsistance à chacun de ses nombreux enfants. Les capacités exceptionnelles d’Étienne et les opportunités qui se sont offertes à lui au cours de la période post-révolutionnaire et sous l’Empire ont fait le reste », résume l’association.