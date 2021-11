Essonne : Une exposition pour l’histoire à Bouville

Il y a cent ans, le 26 juin 1921 était inauguré le monument aux morts de Bouville.

A l’occasion de ce centenaire, et en marge des cérémonies de la signature de l’Armistice du 11 novembre, l’association Bouville et son Histoire propose de découvrir son histoire, celle des soldats dont les noms sont inscrits sur ce monument, ainsi que l’histoire des monuments aux morts de l’Etampois Sud-Essonne grâce à une exposition. Celle-ci sera visible du jeudi 11 novembre à partir de 14h jusqu’au dimanche 14 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h dans la salle des fêtes.

Vernissage de l’exposition jeudi 11 novembre après les cérémonies au monument à 11h.