Essonne : Yourte, un spectacle à voir ce dimanche à Lardy

Le portrait d’une génération « Y » à la fois engagée et inventive prise entre l’ère de la mondialisation et du capitalisme dans laquelle elle a grandi, et ayant en tête les menaces écologiques et tous les enjeux politiques qu’elles sous-tendent, c’est ce qu’a dressé la Compagnie Les Mille Printemps avec son spectacle intitulé « Yourte » qui sera donné ce dimanche 26 septembre à 16h dans le parc de l’hôtel de ville.

Pour cette nouvelle création, la compagnie a choisi de s’intéresser à la question de l’altermondialisme. Ce choix correspond au désir de questionner artistiquement la révolution silencieuse actuelle, petite sœur des différentes vagues migratoires néo-rurales d’après 68, des luttes syndicalistes du XXème siècle, des ZAD et autres initiatives collectives ou communautaristes. Ce spectacle retrace le parcours de cette jeunesse engagée désireuse d’aventures collectives et de changements profonds qui se dressent face à l’individualisme roi.

La compagnie Mille Printemps épingle, avec humour et audace, les dérives de la société de consommation comme les excès de certains altermondialistes.