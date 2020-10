Essonne, Yvelines : 16e parcours d’artistes Hélium en vallée de Chevreuse

Organisé par l’association Hélium avec le soutien du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse le week-end des 3-4 et 10-11 octobre de 11h à 19h en Vallée de Chevreuse, en Essonne et dans les Yvelines. Depuis sa création, le Parcours d’Artistes Hélium s’est, au fur et à mesure des années, étoffé et étendu wpour devenir un rendez-vous artistique majeur dans la région et propose au public une opportunité de découvrir les œuvres d’artistes peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, photographes, musiciens… qui ont en commun de vivre ou travailler sur le territoire du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et de ses communes portes.

Un parcours artistique et patrimonial

La carte du Parcours est vaste, à chacun de choisir son itinéraire selon ses préférences artistiques ou son envie d’explorer le territoire. Certains lieux sont suffisamment proches les uns des autres pour permettre une visite à pied ou à vélo. Une randonnée, des balades pédestres et des circuits à vélo sont proposés.

La diversité de la programmation offre le choix de rencontrer les artistes dans l’intimité de leur atelier, dans un lieu chargé d’histoire ou dans un espace d’exposition municipal. Ainsi, 91 artistes sont répartis dans 39 ateliers (58 artistes) et 15 lieux d’expositions ou partenaires (33 artistes). Parmi eux, 80 sont membres de l’association Hélium et 12 sont leurs invités.

Les lieux ouverts en Essonne

Boullay-Les-Troux

Eglise de Boullay-Les-Troux.

Dourdan

La fonderie ArtCulture au 7, chemin de Vaubesnard.

La chapelle de l’école Notre-Dame.

Forges-les-Bains

9, rue de la Haute Borne.

Fontenay-Les-Briis

Chapelle Saint-Eloi, Domaine de Soucy, 2-4, rue du Mont-Louvet.

Gif-sur-Yvette

20, parc Valonne.

Gometz-le-Châtel

La Maison Jaune, 19, rue Saint-Nicolas.

50, rue Saint-Nicolas.

Limours

La Grange, place du gymnase.

Les Molières

Espace culturel Guy JB Target.

Saint-Jean-de-Beauregard

5, grande rue.

• Programme complet disponible sur www.helium-artistes.com