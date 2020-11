Exposition virtuelle à Milly-la-Forêt

L’exposition « Les rubans roses » installée à l’espace culturel du Moustier a dû être confinée mais il est possible de découvrir, depuis chez vous, l’artiste Stéphanie Ribot.

Originaire du Gard, Stéphanie Ribot, dès son adolescence choisit et passe son temps libre à la pratique du dessin et de la peinture. Elle approche les différentes techniques : le fusain, l’encre de couleur, la peinture à l’huile et l’acrylique. Après des études artistiques, peinture, céramique, modelage et trois années à l’Académie Charpentier en année préparatoire à l’école des Beaux Arts de Paris. Stéphanie Ribot développe son style et une esthétique de l’art, de symboles mystiques, elle associe des matières, du texte nourrie de ses émotions et de ses ressentis. Influencée par certains grands maîtres de l’impressionnisme, irréel et figurative, Van Gogh, Degas, Dali, Siudmak, Klimt et une certaine attirance par le Fauvisme comme Van Dongen.

Cette exposition virtuelle est réalisée par l’association Artmosphère, créée il y a un an, qui a pour objectif de promouvoir l’art et les artistes en Ile-de-France.