Goûtez au meilleur de l’Essonne avec la balade du terroir en Essonne

Essonne Tourisme vous propose des visites de fermes et d’ateliers dans le cadre de la Balade du Terroir en Essonne les 10 et 11 octobre. Une dizaine de producteurs, d’artisans de l’alimentaire et d’artisans d’art ouvrent exceptionnellement au public à travers l’ensemble du territoire. Les visites sont gratuites et ouvertes à tous.

La Ferme de la Mare accueille 5 autres producteurs pour proposer un marché du terroir offrant huiles, farines, volailles, œufs, safran, foie gras, cresson, tisanes… Le GAEC des Rochettes, élevage de chèvres, vous explique le travail à la ferme.

Le Potager d’Olivier vous fait visiter sa ferme et organise un marché avec 7 autres producteurs.