Gros plan sur le Photo-Vidéo-Club de Ponthierry

Le Photo Vidéo Club de Saint-Fargeau-Ponthierry, aux portes de l’Essonne, a investi cette année encore l’espace culturel Les 26 Couleurs pour son exposition annuelle des 26, 27 et 28 novembre.

Pour le « Prix Public » sur le thème « Gros Plan » a réuni 25 photographes et 250 visiteurs adultes et enfants se sont exprimés.

L’exposition était complétée par les travaux personnels des photographes avec 117 photos exposées, dévoilant la sensibilité artistique de chacun d’eux. Une projection des coups de cœur des adhérents la complétait avec 200 photos et

vidéos.