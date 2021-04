Ile-de-France : Concours de l’Arbre de l’année

La crise sanitaire fait ressentir, plus que jamais, l’importance des espaces verts et boisés dans notre bien-être quotidien. Les arbres, figures emblématiques de ces espaces et véritables poumons verts de la planète, nous émerveillent par leur envergure, leur histoire ou leur singularité. En Ile-de-France, ils recouvrent un quart de la surface de la région !

C’est pour valoriser ce patrimoine naturel que l’Agence des espaces verts (AEV) est l’opérateur régional du concours « Arbre de l’année ». Elle invite familles, communes, associations, écoles ou encore entreprises à proposer, jusqu’au 24 août, leur arbre coup de cœur sur le site www.arbredelannee.com. Le but ? Qu’il devienne l’arbre francilien 2021 !

Rendez-vous sur le site www.arbredelannee.com, postez 3 photos de votre arbre coup de cœur mettant en valeur ses plus beaux atouts et racontez brièvement son histoire.

A l’automne, le jury francilien (composé de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France, Terre Sauvage et l’ONF notamment) sélectionnera le lauréat régional qui entrera en lice pour le concours national « Arbre de l’année 2021 ». En plus des caractéristiques naturalistes et esthétiques, il prendra en compte l’histoire de l’arbre et son importance culturelle, affective ou encore symbolique pour le groupe ou la personne qui le présente.

L’arbre désigné rejoindra alors les autres arbres sélectionnés dans les régions de métropole et d’Outre-Mer et concourra pour les « Prix du Public » et « Prix du Jury ».

Initié en 2011 par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des Forêts, ce concours récompense des arbres de France (métropole et outre-mer) pour leurs caractéristiques esthétiques, biologiques, historiques mais aussi le lien qui unit le groupe ou la personne à l’arbre. L’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France, organisateur du concours francilien, est partenaire de l’ »Arbre de l’année » depuis 2013.

• Proposez votre arbre coup de cœur

sur www.arbredelannee.com