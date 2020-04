J-6 avant la clôture des candidatures au Grand Prix Poésie RATP

Lancée le 11 mars dernier, la 6e édition du concours « Grand Prix Poésie RATP » est présidée par Izïa Higelin.

Jusqu’au 14 avril, la RATP invite petits et grands à parcourir les sentiers de leur imaginaire et de leur créativité en déposant leur poème en ligne sur le site du Grand Prix. L’occasion de révéler son âme de poète et de s’évader par les mots tout en restant à la maison ! Et pour ceux qui préfèrent la lecture à l’écriture, des poèmes « coups de cœur » sont mis en ligne chaque jour.

Ouvert à tous, ce concours unique en son genre offre aux 10 lauréats, l’opportunité de voir leur poème affiché pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau de la RATP et d’être ainsi lus par plusieurs millions de voyageurs chaque jour.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site du Grand Prix Poésie RATP pour partager son poème dans l’une des trois catégories proposées :

– la catégorie « Enfants » pour les moins de 12 ans ;

– la catégorie « Jeunes » pour les moins de 18 ans ;

– la catégorie « Adultes » pour les plus de 18 ans.

Toutes les formes d’écriture sont acceptées : en vers ou en prose, court (4 lignes maximum) ou long (14 lignes maximum).

Outre l’affichage dans le métro parisien des poèmes des 10 lauréats, les 100 finalistes verront leur texte publié dans un recueil édité en partenariat avec Gallimard, et certains repartiront même avec des cadeaux !

Qui sortira vainqueur de ce concours ? Réponse fin juin…