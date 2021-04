La cueillette de Viltain ouvre ses champs

Située à Jouy-en-Josas, à quelques encablures de l’Essonne,

sur le plateau de Saclay, entre les vallées de Chevreuse et de la Bièvre, la Cueillette de Viltain ouvre les portes de ses champs le

mardi 6 avril.

L’occasion de profiter des premiers légumes de l’année à cueillir directement dans les champs : salades, carottes, épinards, rhubarbe, oignons blancs, asperges…. mais aussi les tulipes qui pointent le bout de leur fleur en ce moment….

La Cueillette de Viltain est membre de « Chapeau de Paille », un réseau créé il y a 35 ans par des agriculteurs passionnés. Leur objectif : promouvoir l’autocueillette en cultivant dans

le respect du consommateur et de la terre : travailler en bonne intelligence avec le sol, le climat et l’environnement, pour des produits sains, frais… et bons.