La Journée internationale des droits des femmes en Essonne

Comme chaque année, les communes et les associations du département se mobilisent pour célébrer de multiples manières cette journée consacrée aux droits des femmes.

Retrouvez toutes les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 5 mars 2020.

Au programme…

Arpajon

La seconde édition de « Rencontres des féminins » se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 mars et accueillera une dizaine d’artistes locaux qui présenteront peintures, sculptures, photos et dessins. A voir en même temps, l’exposition « amateurs », des participants des ateliers modelage « Vénus de la préhistoire », réalisés à l’automne à la bibliothèque. Autour de l’exposition : soirée contée « histoires de femmes » par la compagnie Mots d’Elles (entrée libre) ; Marcelle Gourmelon, résistante d’Arpajon, par les Comra et auprès des enfants du Conseil municipal ; atelier découverte de l’Arthérapie par Pauline Nassara ; saynète « Angelo, tyran de Padoue » de Victor Hugo, par les participants de l’atelier Histoire ; exposé actualisé sur le patriarcat, suivi d’un échange, par Elisabeth Duyck.

Bièvres

– Exposition « Victoires » jusqu’au 14 mars sur le thème « Sport et genre ».

– Séances de cinéma proposées avec le cinéma Itinérant de Cinessonne dimanche 8 mars : ciné-brunch en famille « La reine des neiges II » et ciné-thé entre copines « Camille ».

Brunoy

Samedi 7 mars, le Trait d’Union organise une journée spéciale à l’occasion de la journée internationale des droits de femmes avec repas, diffusion du film “les conquérantes” par la réalisatrice Petra Volpe et l’exposition “femmes d’influences dans le monde”.

Dourdan

Jusqu’au 15 mars, le centre culturel René-Cassin accueillera dix représentations de « l’Assemblée des femmes » version années 1950, par la compagnie Rien que du beau monde.

Fleury-Mérogis

Exposition « Des femmes remarquables » dans toute la ville durant le mois de mars.

Grigny

Jusqu’au 7 mars, conférences, débats, animations, expositions et autres ateliers sont prévus dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

La Norville

Fête de la femme dimanche 8 mars à la salle Pablo-Picasso.

Lardy

Spectacle musical « Les fées s’la pêtent » par le Quartet Buccal proposé dans le cadre de la journée des droits des femmes le dimanche 8 mars.

Longpont-sur-Orge

– Mardi 3 mars, la médiathèque et la compagnie Simagine ont proposés quatre ateliers d’écriture et de mise en voix, autour de la thématique du « courage au féminin ». Le fruit de cette exploration littéraire et créative sera restitué le dimanche 8 mars avec l’école municipale de musique sous la forme d’une sieste musicale.

– Dimanche 8 mars aura lieu l’inauguration de l’exposition du Printemps des Poètes » Le courage au féminin » qui restera accrochée jusqu’aux vacances de printemps.

Milly-la-Forêt

La Femme est mise à l’honneur à partir du mois de mars à Milly-la-Forêt à travers trois expositions : « La Mode et La Femme » par Laurence Morzuch (en photo), à la Crypte de l’espace culturel du Moustier, « Niki de Saint Phalle », à l’espace culturel Paul Bédu et « La Femme » à l’espace culturel du Moustier.

Morangis

Dimanche 8 mars, plusieurs manifestations auront lieu autour du thème de l’égalité femmes/hommes dans les métiers. La journée commencera par un brunch musical. Deux expositions seront présentées, l’une sur les femmes compositrices, l’autre sur la question de l’égalité en général. Enfin la journée s’achèvera avec un spectacle de l’humoriste Vérino.

Morsang-sur-Orge

Dimanche 8 mars, la Ville organise une journée autour de la journée internationale pour les droits de la femme. Rendez-vous à la salle Pablo-Neruda.

Ollainville

Projection du film « Max » de Florence Hugues proposée par l’association Femmes et Cinéma dans le cadre de la journée des droits des femmes le samedi 14 mars.

Sainte-Geneviève-des-Bois

A l’occasion de la Journée de la femme, le Point Virgule propose une tournée féminine. Rendez-vous dimanche 8 mars pour voir cette distribution féminine.

Soisy-sur-Seine

– Samedi 7 mars, l’association « Accord et accords » organise une journée d’ateliers et de concerts sur le thême de « la femme dans l’art ».

– Soirée « journée de la femme » le samedi 14 mars avec l’association Les Gazelles de Soisy.

Viry-Chatillon

« Les femmes compositrices » proposé dans le cadre des « Bulles sonores » le dimanche 8 mars.