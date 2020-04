La librairie de Pithiviers à l’heure du confinement

Rencontre avec Fabienne Boidot-Forget, directrice

La librairie de Pithiviers est fermée depuis le 17 mars maintenant. Comment vivez-vous la situation, comment voyez-vous l’après-confinement et quelles solutions avez-vous imaginées pour égayer le confinement de vos lecteurs et clients ?

Souvent je me dis qu’il y avait certainement des signes avant-coureurs. La semaine précédente au confinement, nous avions plutôt bien travaillé. Le samedi, particulièrement, avait été intense, un peu comme avant la rentrée des classes ou de grandes vacances ! Nos clients avaient beaucoup acheté, des livres pour les enfants, des manuels scolaires, des romans pour eux, du matériel de loisirs créatifs… Des achats très diversifiés !

Mardi matin, le 17 mars, nous nous sommes toutes retrouvées à la librairie. On était là, Annabelle, Christine, Françoise, Isabelle, Stéphanie et moi (ndlr : Fabienne, directrice de la librairie), nous étions complètement désarçonnées, avec un sentiment étrange et toutes nous avions la même préoccupation : si nous fermions, qu’allions-nous devenir ?. Il fallait déjà rassurer tout le monde, tout serait fait pour préserver l’emploi, essayer d’organiser le travail… mais très rapidement les annonces du gouvernement nous ont contraintes à appréhender la situation autrement.

Nous figurions dans la situation des commerces non essentiels ! C’est dur à avaler, ma première réaction a été de dire, ok nous sommes fermés mais nous pouvons quand même livrer, la culture est essentielle… Mais rapidement, j’ai admis que la seule solution était la fermeture complète et définitive, y compris du site de vente en ligne, le temps du confinement. Si nous voulions éradiquer le Covid19, il fallait absolument stopper toutes les circulations non essentielles. En ça les échanges que j’ai pu avoir avec d’autre collègues ont été bénéfiques, je me suis sentie moins seule. Depuis, je maintiens cette ligne de conduite.

Alors j’essaye d’animer la librairie par le biais de notre site internet www.librairiegibier.com, je suis très active sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer et faire vivre la librairie autrement. J’ai entrepris une série de rencontres virtuelles avec des auteurs… j’aurais préféré qu’ils viennent vraiment à la librairie mais obtenir des réponses aux mails que je leur envoie et pouvoir les publier sur le site de la librairie, c’est déjà énorme ! J’ai même une auteure irlandaise qui a répondu favorablement à ma demande.

J’ai choisi de mettre à l’honneur ceux qui sont en première ligne pour que nous puissions continuer à vivre : soignant, personnel hospitalier, sapeur-pompier, etc. Ils vont venir nous raconter ce qu’ils lisent.

J’ai aussi lancé une opération carte cadeau : mes clients peuvent l’acheter sur mon site internet et, lorsque nous rouvrirons, cette carte sera disponible à l’accueil du magasin, elle sera valable un an et utilisable dans tous le magasin (sauf imprimerie et reprographie).

Aujourd’hui je reçois beaucoup de messages pour me demander pourquoi on ne fait pas de drive ou de livraison : je pense que l’indispensable aujourd’hui est que les gens restent chez eux pour éviter la propagation du Covid19. Si on réfléchit bien, finalement tous les commerçants ont une bonne raison d’organiser un drive mais si tout le monde le fait, alors à quoi sert le confinement ?

Lorsque je passe à la librairie, relever le courrier tant qu’il y en a, vérifier que tout est en ordre, faire un peu de rangement, chercher les papiers dont j’ai besoin pour l’expert-comptable… j’en profite pour prendre son pouls. Pour le moment, c’est un peu comme si un sortilège l’avait transformée en belle endormie. Mais je ne peux m’empêcher de rêver au jour où elle se réveillera !

• Facebook : Librairie de Pithiviers

(@librairiegibier)

Instagram librairie_pithiviers

Site internet www.librairiegibier.com

Mail [email protected]