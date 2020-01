La Nuit de la lecture en Essonne

La 4e édition de la Nuit de la lecture se tiendra, autour du thème des « Partages », le week-end prochain avec pour temps fort la soirée du samedi 18 janvier et comme lieux privilégiés les bibliothèques et les librairies mais aussi les musées, les salles de spectacle, les centres culturels, les établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux, les centres pénitentiaires… L’actrice, réalisatrice et metteuse en scène Zabou Breitman sera, cette année, la marraine de la manifestation.

De nombreuses communes du département participent à l’événement. Retrouvez-en la liste et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 16 janvier 2020.