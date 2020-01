La Traversée de Paris fête ses 20 ans

20 ans, 20 arrondissements, 20 monuments emblématiques de la capitale, c’est ainsi que les organisateurs ont conçu leur parcours qui constituera le thème de cette nouvelle Traversée.

Dimanche 12 janvier, Vincennes en Anciennes, organisatrice de la Traversée de Paris célébrera un anniversaire important : celui de la 20e Traversée de Paris hivernale en véhicules d’époque. Une fois de plus, tout sera mis en œuvre pour valoriser le patrimoine roulant. 700 équipages sont attendus parmi lesquels des autos, des motos, des vélos, des tracteurs,

des bus et des utilitaires légers, tous âgés d’au moins 30 ans. L’Association fêtera également le retour des véhicules sur le parvis sud du Château de Vincennes d’où partira le cortège entre 7h30 et 8h.

• Plus d’infos et réservation dans les bus anciens sur le site sur www.vincennesenanciennes.com

Crédit photo : Z. Tcherev et A. Dellenbach