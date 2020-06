Lamigo transmet l’espoir dans son livre La Marie Jeanne

Michel Lamothe, dit Lamigo, a dédicacé son livre La Marie Jeanne ce samedi 13 juin au centre commercial E. Leclerc.

A Etampes, tout le monde ou presque connaît Michel Lamothe qui a durant de nombreuses années organisé les rendez-vous qui ont animé la ville.

Mais, au-delà d’Etampes, il a été un acteur de l’événementiel au niveau départemental en animant également les villes de Massy et Arpajon, ou en organisant Gliss’Age sur la piscine à vagues avec les meilleurs surfeurs dont Tom Carol, le champion du monde de l’époque, mais aussi au niveau national avec l’organisation du concert l’Evènement au Zénith, en régissant le Village Saint-Denis pendant la Coupe du monde 98, en relançant le théâtre Le Paris à Avignon ou encore en animant la rue Mouffetard durant de nombreuses années.

Bref, Lamigo a vu du pays et il a roulé sa bosse. Ce n’était pourtant pas évident au départ. « Quand j’étais jeune, j’étais un peu paumé et dans ces moments de la vie, tu peux vite devenir un peu voyou. Mais j’ai toujours eu une voix au fond qui me disait, ça ce n’est pas toi Michel ».

C’est en répondant à cette voix que Lamigo a commencé son voyage. Un voyage d’espoir qui démontre que l’on peut toujours avancer dans la vie et changer. « J’ai beaucoup voyagé, j’ai vu la beauté du monde et cela m’a fait réfléchir sur la vie », confie-t-il.

C’est tout cela qu’il raconte dans La Marie Jeanne. Raconté de manière livresque comme il fait, mais avec la verve et la passion dont il ne se départit jamais, il raconte la liberté, l’amour, ces deux drogues auxquelles il est accroc. Car il ne faut pas se méprendre sur le titre du livre. Il s’agit ici d’une métaphore sur la passion que chacun a enfouie en lui et qui va l’emmener plus loin qu’il ne peut l’imaginer.

La Marie Jeanne peut se lire comme un roman traditionnel, mais il peut aussi être lu par entrée différente, comme un oiseau viendra picorer les graines qui perpétuent la vie. « Il y a une magie des choses », aime à dire Lamigo, et elle est là dans son livre, comme une note d’espoir prête à être transmise à tous ceux qui sauront la saisir

• La Marie Jeanne de Lamigo aux éditions Maïa dans la collection Entre deux mondes.