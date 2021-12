Le Téléthon peut tout changer !

Parrainée en cette année 2021 par le chanteur Soprano, la 35e édition du Téléthon se déroulera les 3 et 4 décembre partout en France et sur France Télévisions afin de récolter un maximum de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares.

De nombreuses communes organisent des animations afin de récolter un maximum de dons pour cette cause au service de la recherche… En Essonne, Evry-Courcouronnes fera notamment partie des villes réunies autour d’un défi commun pour former le mot T.E.L.E.T.H.O.N avec leur initiale respective et la créativité caractéristique de la mobilisation Téléthon. Autant de défis retransmis en direct sur les chaînes de France Télévisions dès le vendredi 3 décembre !

• Rendez-vous sur le 3637 pour faire un don, www.telethon2021.fr et sur les réseaux sociaux

Ce qu’il se passe en Essonne…

Abbéville-la-Rivière/Arrancourt

• Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 11h à 17h à la mairie d’Arrancourt. Au programme : patinoire, marché du Téléthon, présentation des lamas de l’Eclimont, exposition de voitures anciennes, tombola, restauration…

Angerville

• Vendredi 3 décembre, activités sportives par les élèves de l’école élémentaire sur le plateau d’évolution.

• Samedi 4 décembre, grande randonnée pédestre au départ à 8h30 du parking de McDonald’s.

• Samedi 4 décembre, soirée dîner dansant (couscous) à partir de 19h30 à la salle Guy-Bonin.

• Loto spécial Téléthon organisé par le collectif « Angerville pour le Téléthon » le dimanche 5 décembre à la salle polyvalente Guy Bonin. Ouverture des portes à 12h, début du loto à 14h. Réservation au 06.37.17.20.77.

Angervilliers

• Loto le samedi 4 décembre dès 19h30 à la salle polyvalente. Les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

Arpajon

• Après l’opération Téléthon des 8 et 9 octobre derniers qui a mobilisé une vingtaine d’associations, l’heure est venue de la remise du chèque d’un montant de 9 330 € à l’AFM-Téléthon le samedi 4 décembre à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion également d’un nouvel après-midi d’animations solidaires avec Arpajon Vintage Motocycle Club et son Atelier Vélo Solidaire : ateliers de réparation de vélos, animations vélo l’après midi…

Auvers-Saint-Georges

• Vendredi 3 décembre à partir de 17h à la salle polyvalente de Mesnil-Racoin : ateliers créatifs pour les enfants, tombola, panier garni, vin chaud…

• Samedi 4 décembre sur le marché : panier garni, confections culinaires « maison », tombola…

• Samedi 4 décembre, marche organisée par L’Auversoise Section gymnastique au départ du marché à partir de 9h30. Retour vers 12h30.

• Samedi 11 décembre sur le marché : panier garni, confections culinaires « maison », vin chaud…

Avrainville

• Tournoi de poker « Pokerthon » le samedi 4 décembre à partir de 14h à la ZAC des Marsandes, rue Louise de Vilmorin.

• Repas (choucroute garnie) le dimanche 5 décembre à partir de 12h à la salle des fêtes. Renseignements et inscriptions : [email protected]

Boutigny-sur-Essonne

• Samedi 4 décembre de 8h30 à 13h place de la gare, nombreux stands et animations autour du Téléthon. A 17h à l’église, concert russe de Secession Orchestra. A partir de 18h45 au départ de l’église, défilé aux flambeaux.

Brétigny-sur-Orge

• Samedi 4 décembre de 13h à 18h au gymnase Camille-Hébert, les associations brétignolaises se mobilisent autour du Téléthon. Au programme : animations, collecte de dons, buvette collective, vente de lampions, mur d’escalade… Et clôture festive à 18h avec un apéritif à la lumière des lampions.

Cerny

• Samedi 4 décembre dès 14h30 au P’tit Cerny : nombreuses animations, marchez et courez 5 km pour le Téléthon, vin chaud…

Corbeil-Essonnes

• Jusqu’au 5 décembre, différentes animations sont organisées dans toute la ville en lien avec le Téléthon. Le programme complet est disponible sur le site Internet de la mairie.

Courances

• Vendredi 3 décembre dès 20h à la salle des fêtes : jeux de société, buvette, tombola…

Dourdan

• Jusqu’au 17 décembre, la mairie propose une dégustation de gourmandises à travers un marathon gourmand.

• Vendredi 3 décembre dans le parc François-Mitterrand, animations proposées par les associations (lecture, initiation au karaté, dégustations, tournois de handball et de badminton…).

• Samedi 4 décembre dans le parc François-Mitterrand, courses de caisses à savon, initiation karaté…

• Samedi 4 décembre devant Super U, vente de bougies et de tot-bags organisée par le Lions Club.

• Samedi 4 décembre, les sapeurs-pompiers investissent le château et proposeront tyrolienne, slackline, descente en rappel…

Etampes

• Caddithon organisé par le Lions Club au magasin Carrefour les vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 décembre avec tombolas.

Etiolles

• Rendez-vous le samedi 4 décembre de 9h à 17h à la Maison des associations. Au programme : mur d’escalade, randonnées, taïchi/viet vo dao, jeux de tennis et repas du Téléthon.

Etréchy

• Samedi 4 décembre, marche nordique organisée par l’ACE de 8h à 13h au Cosec.

Evry-Courcouronnes

• Loto au profit du Téléthon organisé par l’association des Familles d’Evry le dimanche 5 décembre à la salle Bexley, rue Montespan. Réservations : 06.84.62.41.87.

• Nuit du Téléthon à la patinoire le vendredi 3 décembre de 19h à 15h à la patinoire François Le Comte. Tarif : 4€, patins inclus.

Forges-les-Bains

• Dans le cadre du Téléthon, la commune vous donne rendez-vous les 4 et 5 décembre. Samedi sera organisée une bourse puériculture et dimanche un téléthon sportif. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Guibeville/La Norville

• Samedi 4 décembre, Les Boucles du Téléthon. Départs sur plusieurs parcours (500 m de 7 à 11 ans, 1 000 m de 12 à 15 ans, 6 km de course à pied, 6 km de parcours nordique, 6 km de marche loisirs) dès 13h30 du gymnase de La Norville. Inscriptions par mail à [email protected]

Itteville

• Jeudi 2 décembre à l’école Jean-Jaurès, course du muscle des élèves.

• Vendredi 3 décembre à l’école Paul-Bert, course du muscle des élèves. A 21h à l’église Saint-Germain, concert par Loni Warner. A partir de 18h30 à la salle Marcel-Cerdan, buvette, animations, spectacle par Danc’itt à 19h30, départ de la randonnée pédestre nocturne à 20h et soupe à l’oignon.

• Samedi 4 décembre à la salle Brassens dès 15h, Tirade et Chant (film des 20 ans de l’association), menu créole à emporter, à 20h30 spectacle des associations, percussions…

• Dimanche 5 décembre de 44h à 17h à la salle Marcel-Cerdan, tournoi de tennis de table parents/enfants, tombola, sortie vélo…

Juvisy-sur-Orge

• Loto Téléthon vendredi 3 décembre, à partir de 20h au gymnase Ladoumègue.

• Handball fluo pour le Téléthon le vendredi 3 décembre à partir de 20h au gymnase Ladoumègue.

• Téléthon des pompiers : stands d’animations le samedi 4 décembre de 9h à 13h sur le parking Anatole-France.

• Nageons pour le Téléthon Samedi 4 décembre de 9h à 17h à la piscine Suzanne-Berlioux.

La Ville-du-Bois

• Samedi 4 décembre à 9h, départ de la randonnée pédestre Tour du Canton (rendez-vous à l’Escale) puis de 12h à 13h pique-nique à Linas et retour à 16h30. A 19h, à l’Escale, spectacle de danse : 3€ au profit de l’AFM-Téléthon. Masque obligatoire et pass sanitaire valide pour les +12 ans.

Le Coudray-Montceaux

• Les 3 et 4 décembre, vivez « les 10 heures du Téléthon », à partir de 20h vendredi. Le programme des activités dans son intégralité est disponible sur le site Internet de la commune.

Lisses

• Les 3, 4 et 5 décembre, la ville est en mode Téléthon. Une ribambelle d’activités sont programmées, retrouvez le programme complet sur le site Internet de la ville.

Maisse

• Vendredi 3 et samedi 4 décembre de 10h à 18h à la résidence Korian Le Gâtinais : chant, initiation aux premiers secours par les pompiers, promenades en calèche, spectacle d’accordéon, démonstration de cornemuse…

Marcoussis

• Du vendredi 3 à 18h30 (gymnase du Grand Parc) jusqu’au samedi 4 décembre à 19h30 (salle du conseil municipal) de nombreuses animations sportives et solidaires pour soutenir l’AFM.

Marolles-en-Hurepoix

• Jeudi 2 décembre à 14h30, conférence vidéo UTL sur le thème « Du Téléthon aux biothérapies innovante » à la médiathèque Jean-Fargès. Rens. et réservations au 01.64.56.11.43.

• Vendredi 3 décembre à partir de 19h à la salle des fêtes, grande soirée de mobilisation pour le Téléthon : restauration, jeux, danses, animations, créations artisanales, sport…

• Samedi 4 décembre à partir de 14h à la salle des fêtes, vente au profit du Téléthon : sport, vente de produits, repas, spectacle…

• Tournoi de pétanque le samedi 4 décembre à partir de 14h au terrain de pétanque au Cosec.

Mauchamps

• Samedi 4 décembre, la mairie et les associations de la commune se mobilisent pour le Téléthon et proposeront plusieurs manifestations et démonstrations à partir de 14h.

• Samedi 4 décembre de 10h à 17h, démonstrations de voltige équestre au centre équestre.

Mennecy

• Repas dansant le dimanche 3 décembre à 19h à la salle Michel-Ange, animé par Miguel. Réservations 01.69.90.73.44.

Méréville

• Loto organisé au profit du Téléthon le dimanche 3 décembre à 20h15 à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. Garderie avec jeux pour les jeunes enfants.

• Samedi 4 décembre à la salle des fêtes : boutique, panier garni, quiz, buvette, vente de livres d’occasion, jeux de société, jeux vidéo, vente de compositions florales, chamboule-tout, billard… A 14h30, spectacle de Génération Danse. A 16h, tournoi de jeux vidéo Mario Kart.

• Thé dansant au profit du Téléthon le dimanche 12 décembre de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes, animé par l’orchestre Isoline Trichot. Réservation au 01.64.95.06.67.

• Mercredi 15 décembre de 15h à 17h à la Maison de retraite « Tournebride », vente d’objets de Noël et de crêpes.

Milly-la-Forêt

• Bal country au profit du Téléthon le samedi 4 décembre à partir de 14h à la salle des fêtes. Réservation au 06.27.26.18.55.

• Bourse aux jouets, puériculture, livres et vêtements enfants le dimanche 5 décembre de 10h à 17h au gymnase. Rens. 06.22.56.12.15. Bulletin d’inscription disponible sur www.milly-la-foret.fr.

• Samedi 4 décembre de 10h à 16h sous la Halle : départ de randonnées pédestres et VTT à 9h, vente de vin chaud, chocolats, gâteaux, crêpes, décorations de Noël… au profit de l’AFM Telethon, promenade en calèche et circuit de voitures à pédales, fil rouge : relai en vélo elliptique, exposition de véhicules de pompiers par Passion du Rouge et animation musicale.

• Samedi 4 décembre au Boulodrome (Chemin des petits saules) à 14h, tournoi de pétanque.

• Dimanche 5 décembre de 10h à 17h au gymnase (20, rue de l’Hermite) : bourse aux jouets, puériculture, livres et vêtements d’enfants (<12 ans) avec vente de boissons et restauration sur place (food truck). Rens. 06.22.56.12.15.

Mondeville

• Samedi 4 décembre de 14h à 19h à la salle Ferdinand-Pelletier : initiation au kin-ball et au speed-ball, courses pour enfants, intermède musical, chasse au trésor, tombola…

Montlhéry

• Samedi 4 décembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes.

Morangis

• Un village dédié au Téléthon sera présent le samedi 4 décembre au gymnase Claude-Bigot. Au programme notamment, une « Chasse aux étoiles ». A noter que, toujours dans le cadre du Téléthon, l’Association des parents d’élèves de Morangis proposera le vendredi 10 décembre de 19h à 20h30 à l’espace Saint-Michel, un événement interactif autour du bien-être des enfants scolarisés.

Morigny-Champigny

• Vente et dégustation d’huîtres au profit de l’AFM Téléthon les samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 18h sur la place de l’église lors du marché de Noël.

• Vendredi 10 décembre, Nuit du Bad au profit du Téléthon à 19h au gymnase.

Ollainville

• Tournoi de tennis de table le vendredi 3 décembre de18h à 21h au gymnase Alain-Mimoun.

• Marche de nuit (8 km) le samedi 4 décembre avec la section de l’ASO. Départ à 18h45 du parvis de l’espace Aragon.

• Courses pour enfants et familles le dimanche 5 décembre de 10h à 12h à l’étang de Trévoix.

Oncy-sur-Ecole

• Pour le Téléthon, les associations d’Oncy se mobilisent avec de nombreuses manifestations : vendredi 3 décembre à partir de 16h, les associations A Cœur Ouvert et Ouvrez les Guillemets organisent une vente de crêpes devant les écoles. Au gymnase de 18h à 19h15, initiation au tir à l’arc avec Les Archers des 3 Lys. De 19h30 à 21h, initiation au volley, Volley assis, Soft ball avec le club de Volley-Ball Milly-Oncy.

• Samedi 4 décembre, à partir de 19h30 à l’espace Jean-Pierre Hazard, dîner organisé par le Comité des fêtes avec ambiance musicale (inscriptions en mairie).

• Jusqu’au 14 janvier, venez rapporter vos piles en mairie ou lors des manifestations pour l’opération 1 pile = 1 don (organisée par l’APEPO).

Saclas

• Samedi 4 et dimanche 5 décembre avec de nombreuses animations : exposition de voitures et motos anciennes, vente de brioches, cadeaux par les associations, initiation à la danse country, vente de vin chaud, marrons, chamboule-tout et badminton avec les pompiers, initiation à l’orgue de Barbarie, studio photos, remise de lanternes de l’espoir et marche de la mairie vers le parc, lanternes allumées, pour les déposer sur l’eau.

Saint-Chéron

• Les municipalités de Saint-Chéron, Breux-Jouy et Sermaise organisent une grande vente au profit du Téléthon les 4 et 5 décembre de 10h à 13h sur la place de l’église. Vente de gâteaux, accras, marrons et divers objets (t-shirts, bonnets, peluches…). Animation chamboule-tout avec le club Maintien en Forme de l’association Jean Le Mao.

• Samedi 4 décembre à 15h30 à la salle d’Orgery, les professeurs du conservatoire municipal de musique jouent pour le Téléthon.

• Dimanche 5 décembre, L’Elan Gym organise un parcours gym/ninja convivial et ludique, à réaliser en tribu et ouvert à tous, au gymnase Les Closeaux. Réservation obligatoire au 06.15.28.12.02 ou à [email protected]

Saint-Cyr-sous-Dourdan

• Rendez-vous à la Ferme des Tourelles le dimanche 5 décembre de 10h à 12h30.

Saint-Germain-lès-Corbeil

• Une bataille de Nerf phosphorescente est organisée le samedi 4 décembre au gymnase Racot, de 15h à 18h pour les enfants et de 19h à 22h pour les adultes. Tarif : 4 € la partie. L’intégralité des recettes sera reversée au Téléthon.

Saint-Maurice-Montcouronne

• Téléthon en musique le 3 décembre à partir de 20h30 à la salle polyvalente, avec une prestation de la « Blanche de St Mo » et les Salt n’Pepper. Gratuit.

• Samedi 4 décembre à partir de 9h30 et toute la journée à la salle polyvalente : animations, ateliers, jeux, restauration…

Saintry-sur-Seine

• Samedi 4 décembre, plusieurs activités sont prévues dans le cadre du Téléthon. Vente de livres, ferme itinérante, baptême de poney, ateliers arts du cirque… Le programme complet est disponible sur le site Internet de la mairie.

Soisy-sur-Seine

• Rendez-vous samedi 4 décembre à partir de 16h30 à la salle du Grand Veneur.

Tigery

• Samedi 4 décembre, participez au défi de l’AMT. Un rassemblement au lac est prévu à 19h pour créer une chaine humaine lumineuse. Plus d’informations sur le site Internet de la mairie.

Villabé

• Loto, tournoi de tennis, vente, spectacle musical… Le programme des activités prévues pour le Téléthon est disponible dans son intégralité sur le site Internet de la mairie.

Villemoisson-sur-Orge

• Le vendredi 3 décembre de 18h à minuit et le samedi 4 décembre à partir de 10h, des animations seront proposées à la salle polyvalente des Erables dans le cadre du Téléthon. A 20h30 samedi, un spectacle sera donné par les associations.

Villeneuve-sur-Auvers

• Vendredi 3 décembre à partir de 17h à la salle polyvalente de Mesnil-Racoin : ateliers créatifs pour les enfants, tombola, buvette et vin chaud, paniers garnis…