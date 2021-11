Les Automnales de la harpe se poursuivent en Essonne

Comme chaque année, la programmation se veut toujours très diversifiée, accueillant tous les types de harpe, dans différentes formations, du concert en soliste au quatuor, sous la houlette d’Yvon Le Quellec, directeur artistique et concertiste très présent en Essonne, dont le cœur balance entre ses chères Côtes d’Armor et son aussi chère Essonne.

Vous êtes conviés en cette année 2021 à découvrir divers types de harpes : la grande, à pédales, l’électro harpe, la harpe vénézuélienne, la harpe celtique, la harpe troubadour, la harpe triple (instrument rare, pour virtuose), et cela avec d’autres instruments se mariant si bien au roi du festival (flûte, violon, voix, accordéon…). De nombreux concerts sont en entrée libre ou au chapeau. D’autres à un tarif très raisonnable.

La programmation

 Samedi 27 novembre à 20h30 au centre culturel du Plessis, 4, avenue de l’Europe, de Toussus-le-Noble (78) : duo En cordée cordes : guitare et grande harpe, F. Thevenin, P. Debuchy. Libre participation.

 Samedi 27 novembre à 20h30 au Petit Cerny à Cerny : Irwanig dans Harpofolies, spectacle d’humour musical. Libre participation.

 Dimanche 28 novembre à 17h à l’église de Gometz-le-Châtel : duo violoncelle (Nathalie Jacquet), Frédérique Garnier (grande harpe). Libre participation.

 Samedi 4 décembre à 17h30 à l’église de Les Molières : concert de Noël par Yvon Le Quellec, harpe celtique et chant. Libre participation.

 Dimanche 5 décembre à 16h30 en l’église d’Authon-la-Plaine : duo En cordée cordes : guitare et grande harpe, F Thevenin, P Debuchy. Libre participation.

 Samedi 11 décembre à 18h en l’église de Forges-les-Bains : Concert de Noël par Yvon Le Quellec, harpe celtique et chant. Libre participation.

 Dimanche 12 décembre à 16h à la salle du Pont de Bois à Saint-Chéron : concert de clôture avec le quatuor celtique « les Harpadours ». Entrée 10€.