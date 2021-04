Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Femmes en colère »

de Mathieu Menegaux

Je me suis souvent demandé ce que ça pouvait faire d’être appelé comme juré d’assises. Qui serais-je, moi simple citoyenne, pour juger et condamner quelqu’un ? C’est tout l’art de Mathieu Ménégaux que de nous propulser dans cette dimension et de nous mettre face à cette situation. Dans le huis clos qu’il nous propose, il y a forcément une personnalité proche de la nôtre avec les mêmes questions, hésitations, contradictions. Pas de faux semblants, des gens comme vous et moi, banals, humains, pas toujours glorieux qui doivent décider de l’avenir d’une femme dont, en parallèle du délibéré, on entend la voix, la colère et les doutes quant à la justice des hommes. Est-elle coupable ou victime ou les deux à la fois ?

Comme à son habitude Mathieu Ménégaux n’écrit pas, il boxe, envoie des uppercuts qui nous mettent au tapis, le souffle coupé par une écriture virtuose.

On sort de cette lecture sonné mais aussi, certainement, grandi.

Lisez !

