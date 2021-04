Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Le syndrome de l’accent étranger »

de Mariam Sheik Fareed

Interpellée par son drôle de titre, j’ai ressenti un immense plaisir à lire ce roman où il est question de lecture, d’écriture, de la construction d’un roman, de rencontres improbables. On oscille en permanence entre le rire et les larmes, la grisaille parisienne et la nostalgie d’une île lointaine. On découvre l’île Maurice, endroit et envers du décor, ses expressions créoles. Voilà un roman plein de gaieté, de joie de vivre où l’écriture est luxuriante comme on imagine que la végétation mauricienne puisse l’être. Un vrai bonheur dont on n’a pas envie qu’il s’arrête même si comme le dit Désiré « … sa mère lui avait appris très tôt que les choses se finissent. Et que c’est bien ainsi. Il le faut pour qu’elles puissent s’en aller ailleurs. »

