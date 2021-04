Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Le dit du mistral » d’Olivier Mak-Bouchard

(Le Tripode – 19 euros)

Ce roman nous ouvre les portes sur le monde du Lubéron.

Attention, il s’agit d’un monde à part, où règne encore la puissance magique des dieux antiques et des légendes. Les petites notes de provençal aident le lecteur à se plonger un peu plus dans ces paysages habités par des mystères anciens, à la croisée de l’histoire et de la mythologie.

C’est une découverte archéologique qui cause chez le narrateur une série de rêves et de visions qui l’amènent à redécouvrir son pays du Lubéron. Le portrait d’une femme sculpté dans la roche et l’eau d’une source nouvelle vont transformer son rapport au monde. Vous n’avez plus qu’à vous laisser emporter par lui !

• Librairie Gibier,

26, place du Martroi à Pithiviers (Loiret).

Tél. 02.38.30.01.60.

Internet : www.librairiegibier.com et sur Facebook et Instagram